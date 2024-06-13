ЦБ рассказал о влиянии биржевой торговли на конвертируемость рубля

ЦБ: биржевая торговля не является необходимым условием для рыночного курса рубля

Для конвертируемости рубля и рыночного курсообразования биржевая торговля не является необходимым условием. Об этом со ссылкой на пояснения Центробанка пишет РИА Новости.

Также возможно свободное обращение иностранной валюты, отметили в регуляторе. В ЦБ объяснили, что на курс рубля влияет баланс спроса и предложения валюты, полученной от внешнеторговой деятельности, и он не привязан к площадке, на которой совершаются сделки.

Банк России рассказал, что на фоне роста цен на энергоресурсы продажи валюты 29 крупнейшими экспортерами в мае увеличились на 13 процентов, до 15 миллиардов долларов. Санкции изменят структуру торговли, но не повлияют на объемы поступления валюты от экспорта, добавил регулятор.

Вскоре после того, как власти США ввели санкции против Мосбиржи, на российской площадке заявили о прекращении торгов долларами и евро. Курс рубля после введенных новых ограничений останется единым и рыночным, хотя структура торговли на внутреннем валютном рынке изменится, сообщили ранее в Банке России.