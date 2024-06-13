Центробанк оценил влияние санкций против Мосбиржи на поступающую в Россию валюту

ЦБ: санкции против Мосбиржи не повлияют на объемы поступления валюты от экспорта

Санкции США против Московской биржи не оказывают влияния на объем валюты, поступающей в Россию от экспорта. Так действие новых ограничений оценили в Центральном банке России, сообщает ТАСС.

По данным регулятора, блокирующие санкции американского Минфина не повлияют также на спрос на доллары и евро для оплаты импорта. Курс отечественной валюты определяется балансом спроса и предложения, он не зависит от торговой площадки, и он останется единым и рыночным, изменится лишь круг данных для его расчета.

Биржевая торговля валютой не является необходимостью для конвертируемости и свободного обращения национальной валюты, добавили представители ЦБ.

12 июня Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие американские санкции. Площадка вскоре объявила о прекращении торгов американским долларом и евро. Россияне продолжат иметь возможность покупать и продавать валюту через банки — курсы будут определять с помощью банковской отчетности и информации от цифровых платформ внебиржевых торгов.

На фоне новостей о прекращении торгов некоторые обменники в Москве резко подняли курс наличного доллара и евро — их стоимость в зависимости от организации может доходить до 200 и 160 рублей соответственно.