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21:11, 12 июня 2024Экономика

Обменники в Москве резко подняли курс наличного доллара

РБК: обменники в Москве резко подняли курс наличного доллара
СюжетКурс доллара:

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Некоторые обменники в Москве на фоне американских санкций в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) резко подняли курс наличного доллара.На это обратили внимание «РБК Инвестиции».

В некоторых обменных пунктах курс доходит до 200 рублей за доллар.

Курс евро также вырос, доходит до отметки 160 рублей.

Из-за санкций Мосбиржа с 13 июня прекращает биржевые торги долларов и евро. В среду, 12 июня, торги не проводились из-за выходного в честь Дня России. Граждане смогут и дальше покупать и продавать доллары и евро через банки.

О введении санкций в отношении Мосбиржи и НКЦ, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже, Минфин США объявил ранее 12 июня.

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      Марина Совина
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