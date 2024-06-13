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19:31, 13 июня 2024Экономика

Центробанк рассказал о судьбе валютных счетов в России

ЦБ: возможность открыть счета в долларах и евро в российских банках сохраняется

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россияне смогут открывать новые валютные счета в долларах и евро после введения США санкций против Мосбиржи. Об этом со ссылкой на материалы Банка России пишет РИА Новости.

Рассказали в регуляторе и о судьбе существующих счетов в валюте. Центробанк заверил, что все средства граждан и бизнеса в долларах и евро, находящиеся в российских банках, остаются сохранными, операции с этими деньгами доступны. Также возможна покупка наличных иностранных валют в банках по курсу кредитной организации, говорится в материалах.

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При этом ЦБ обратил внимание, что при открытии нового валютного счета конвертация средств будет проведена по курсу банка, а снять с депозита деньги можно будет только в рублях. В таких условиях рублевые счета и вклады могут стать более выгодным инструментом для хранения сбережений, подчеркнули в регуляторе и призвали изучить соответствующие актуальные предложения российских кредитных организаций.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

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