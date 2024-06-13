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21:43, 13 июня 2024Экономика

Центробанк временно отменил утренние торги на Мосбирже

Центробанк России временно отменил утренние торги до 9:50 на Мосбирже с 14 июня

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Центробанк (ЦБ) России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по московскому времени на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Мосбиржи с пятницы, 14 июня. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

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      Марина Совина
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