На Украине рассказали об откупающемся от военкомов бизнесе в Одессе

«Страна.ua»: ТРЦ и зоны отдыха в Одессе откупаются от военкомов

Владельцы крупнейших одесских торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и зон отдыха откупились от рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Как сообщает издание, владельцы развлекательных комплексов договорились с администрацией ТЦК через областную военную администрацию города за суммы от 5 тысяч до 10 тысяч долларов ежемесячно, где цена зависит от популярности заведения.

По словам источника издания, от военкомов откупились и владельцы одесских рынков и курортных локаций, таких как, например, рынок «Книжка» в центре города, где, как сообщает «Страна», находится нелегальный центр обмена валют.

Ранее стало известно о задержании в Одессе сотрудника ТЦК, который был причастен к скандалам из-за жесткой мобилизации. «Четыре тысячи долларов за невручение повестки и отсрочку призыва: в Одессе полиция задержала работника ТЦК. (…) Заблокировали коррупционную схему уклонения от призыва на военную службу», — говорилось в заявлении главного управления Национальной полиции в области.