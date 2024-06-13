В Германии заявили о планах поставить ВСУ систему Patriot

Писториус: Германия поставит ВСУ третью систему Patriot

Германия поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) третью систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot после завершения обучения украинских военных управлением данной техникой. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает агентство Reuters.

«В Занице [город в земле Мекленбург — Передняя Померанияё] мы уже второй раз обучаем украинских солдат обращению с системой Patriot. Обучение скоро завершится. А потом мы доставим нашу третью систему», — рассказал министр.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что Германия неспособна предоставить большее число комплексов. По его словам, другим странам НАТО необходимо нарастить собственные поставки Киеву.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что администрация президента США Джо Байдена планирует отправить Украине вторую батарею ПВО Patriot. На данный момент комплексы находятся на подготовленных для поставок складах вооружений в Польше.