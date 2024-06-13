В Госдуме оценили возможный выход Армении из ОДКБ

Депутат ГД Картаполов: возможный выход из ОДКБ скажется только на самой Армении

Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) скажется только на самой стране. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит РИА Новости.

Картаполов подчеркнул, что выход из организации повлияет на обороноспособность Армении. Также из слов депутата следует, что принятие такого решения противоречит интересам армянского народа. «Решение будет принимать нынешнее руководство Армении, которое не руководствуется интересами армянского народа, в этом трагедия», — оценил заявления властей Армении депутат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношение страны к ОДКБ может измениться после исключения Белоруссии из объедения. Он пояснил, что такая реакция связана с позицией руководства Белоруссии по поводу конфликта Армении и Азербайджана. Премьер заявил, что следующим после заморзки участия в ОДКБ логичным шагом будет считаться выход из организации.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжит работать с Ереваном для прояснения позиции Еревана по ОДКБ и назвал власти Армении друзьями России.