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23:08, 13 июня 2024Мир

В Китае историк случайно купил секретные военные документы

В Китае мужчина случайно купил секретные военные документы у букиниста

Фото: Kim Kyung Hoon / Reuters

В Китае историк-любитель случайно купил у букиниста четыре книги и обнаружил среди них секретные военные документы. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщает агентство, мужчина по фамилии Чжан заплатил за книги 6 юаней (около 72 рублей), а когда пришел домой и подробнее изучил содержимое — обнаружил конфиденциальные документы.

Мужчина обратился в министерство государственной безопасности и сообщил о случившемся. Впоследствии в ведомстве похвалили китайца за бдительность.

Ранее житель Белфаста нашел лежащий на дороге секретный документ с подробностями охраны президента США Джо Байдена во время его визита в Британию. Он позвонил на радио и сказал, что был сильно удивлен, когда увидел документ полицейской службы Северной Ирландии.

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      Юлия Мискевич
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