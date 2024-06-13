В Москве начали чаще использовать вторсырье для производства

Собянин: из вторсырья в столице создают продукцию для ЖКХ и детали автомобилей

Московские промышленники начали наращивать производство из вторсырья, рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Из вторсырья производят отделочные материалы, мебель, детали автомобилей, продукцию для жилищно-коммунального хозяйства, упаковочные и другие материалы.

В настоящее время в столице работают более 4,2 тысячи промышленных площадок. Так, московский промышленный комплекс запустил производство полимерпесчаной продукции из вторичного пластика. Компания производит канализационные люки, кольца для колодца, тротуарную плитку и бордюры.

Другой производитель перерабатывает пластиковые бутылки, чтобы получить продукцию из волокна. Компания обеспечивает внутренний рынок декоративно-отделочными материалами и утеплителями, рассказал мэр.

Ранее в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья рассказали, что в регионе с 2021 года переработали 117 миллионов кубометров строительных отходов. В Московской области в настоящее время работают 89 предприятий по переработке отходов, которые образуются благодаря развернувшемуся жилищному строительству в московской агломерации.