В России произошло сильное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,9

На Камчатке произошло сильное землетрясение, магнитуда которого составила 5,9. О стихийном бедствии сообщили в пресс-службе регионального филиала геофизической службы РАН.

Подземный толчок зафиксировали в акватории Камчатского залива в 70 километрах от Усть-Камчатска. Его очаг залегал на глубине 52 километра под дном моря. Специалисты отметили, что жители некоторых районов поселка Усть-Камчатск могли ощущать землетрясение силой до 4 баллов.

«Угроза цунами не объявлялась. Жизнедеятельность населения не нарушена», — добавили в пресс-службе.

Двумя днями ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр землетрясения находился на границе двух стран, в 27 километрах к юго-востоку от киргизского села Дароот-Коргон и в 140 километрах от таджикского города Оша.

