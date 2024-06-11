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13:28, 11 июня 2024Экономика

На границе Киргизии и Таджикистана произошло мощное землетрясение

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,2
СюжетЗемлетрясение в Киргизии

Фото: Wikimedia

На границе Киргизии и Таджикистана произошло мощное землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на киргизский институт сейсмологии.

Подземные толчки зафиксировали в 12:27 (9:27 мск). Эпицентр землетрясения располагался на границе двух стран, в 27 километрах к юго-востоку от киргизского села Дароот-Коргон и в 140 километрах от таджикского города Оша.

В МЧС Киргизии заявили, что информации о пострадавших и разрушениях на территории республики не поступало.

В мае мощное землетрясение прозошло в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 6,0. Подземные толчки произошли в 50 километрах от села Гремячинск Ольхонского района.

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      Александра Качан
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