На границе Киргизии и Таджикистана произошло мощное землетрясение

На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,2

На границе Киргизии и Таджикистана произошло мощное землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на киргизский институт сейсмологии.

Подземные толчки зафиксировали в 12:27 (9:27 мск). Эпицентр землетрясения располагался на границе двух стран, в 27 километрах к юго-востоку от киргизского села Дароот-Коргон и в 140 километрах от таджикского города Оша.

В МЧС Киргизии заявили, что информации о пострадавших и разрушениях на территории республики не поступало.

В мае мощное землетрясение прозошло в акватории озера Байкал. Его магнитуда составила 6,0. Подземные толчки произошли в 50 километрах от села Гремячинск Ольхонского района.