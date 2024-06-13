Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:19, 13 июня 2024Россия

В России заявили о создании олигархами «вражьего войска» из чужеземцев

Член СПЧ Кабанов: олигархи создают на территории России вражье войско из мигрантов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российские олигархи создают на территории страны «вражье войско» из чужеземцев. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов.

По заявлению общественника, члены «войска» представляют собой «спящие» террористические ячейки из мигрантов, а также — агрессивные «этнические банды». «Все эти вражеские объединения состоят из хорошо организованных иноземцев, а собраны и объединены они враждебной, агрессивной, русофобской идеологией, ненавистью к нам, нашей стране, нашей культуре и великой истории», — заявил Кабанов.

Он добавил, что в назначенный час «вражье войско» выступит против России.

Вот эти супостаты только и ждут своего часа выступить против Русского мира, нашего государства, нас, наших традиций и правил

Кирилл Кабанов

Ранее сообщалось, что двух российских бизнесменов задержал за незаконную легализацию мигрантов. По версии следствия, речь может идти о легализации сотен или даже тысячах человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Они в коме, не говорящие». Корреспондент и оператор НТВ получили тяжелые ранения при обстреле Горловки

      ВСУ обстреляли Новую Каховку и Алешки

      В России заявили о создании олигархами «вражьего войска» из чужеземцев

      В Казахстане заговорили о выкупе принадлежащих Мосбирже акций местной биржи

      Названа модная замена джинсовым шортам

      В России высказались о безопасности журналистов в зоне украинского конфликта

      Москву и другие города России обяжут устанавливать зарядки для электрокаров

      Российский суд арестовал гражданина Украины за участие в «Азове»

      В Германии назвали швейцарский саммит по Украине провалом НАТО

      Обнаружена новая высокоскоростная звезда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше