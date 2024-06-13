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19:29, 13 июня 2024Россия

В российском регионе второй раз за день объявили авиационную опасность

В Воронежской области второй раз за день объявили авиационную опасность

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Авиационную опасность второй раз за день объявили в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал чиновник.

Находящихся на улице граждан глава области попросил зайти в здание или другое подходящее укрытие.

Ранее в этот же день в Воронежской области уже объявляли авиационную опасность. По данным губернатора, она продлилась один час девятнадцать минут.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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