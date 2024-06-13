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00:27, 13 июня 2024Россия

В РПЦ рассказали о работе правоохранителей на месте стрельбы в Оптиной пустыни

РИА Новости: в Оптиной пустыни работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте инцидента со стрельбой в Оптиной пустыни. Об этом РИА Новости сообщил источник в Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь, пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Помимо этого, выяснилось, что получившая травму во время инцидента женщина писала иконы для монастыря.

Инцидент случился на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь 12 июня. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают.

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      Маргарита Пименова
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