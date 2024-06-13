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13:57, 13 июня 2024Наука и техника

В США рассказали о вызывающей тревогу российской подлодке

BI: российская АПЛ «Казань» вызывает тревогу у США из-за скрытности

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» проекта 885М «Ясень-М», которая вошла в порт Гаваны, вызывает тревогу у американских военных. О возможностях подлодки рассказали в публикации Business Insider (BI).

«"Казань" относится к относительно новому классу подводных лодок, который в течение многих лет вызывал беспокойство у американских и западных военных из-за своей скрытности и ударных возможностей», — пишет издание.

Отмечается, что «Казань» стала первой АПЛ, построенной по модернизированному проекту «Ясень-М». Усовершенствованная субмарина меньше базовой версии. Также «Ясень-М» отличается малой шумностью, которая позволяет ей атаковать морские и наземные цели практически незаметно. Подлодки этого проекта могут нести крылатые ракеты «Оникс», «Калибр» и «Циркон».

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Ранее в порт Гаваны вошли АПЛ «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В ноябре Военно-морской флот России получил стратегическую подлодку «Александр III» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую АПЛ «Красноярск» проекта 885М. Обе подлодки построили на северодвинском предприятии «Севмаш».

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      Даниил Иринин
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