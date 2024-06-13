Во Франции выступили за мирные переговоры по Украине

Французский политик Алио призвал начать мирные переговоры по Украине

По конфликту на Украине должны состояться мирные переговоры. Об этом заявил французский политик от победившей на выборах в Европейский парламент (ЕП) партии «Национальное объединение» Луи Алио в эфире радиостанции Europe 1.

«Франция выступает за мир и дипломатию, особенно на Украине. Мирные переговоры должны состояться», — рассказал политик.

Он отметил, что конфликты на Украине и в секторе Газа могли бы «довольно быстро завершиться», если бы к их решению подходили дипломатическим путем.

По его мнению, западные страны «подлили слишком много масла в огонь», тем самым затягивая текущие боевые действия на Украине.

7 июня президент России Владимир Путин назвал два условия для начала переговоров с Киевом. Он подчеркнул, что нужно добиться таких договоренностей, которые «соответствовали бы интересам Москвы» и были бы «максимально надежными».