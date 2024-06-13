Во Франции выступили за мирные переговоры по Украине

По конфликту на Украине должны состояться мирные переговоры. Об этом заявил французский политик от победившей на выборах в Европейский парламент (ЕП) партии «Национальное объединение» Луи Алио в эфире радиостанции Europe 1.
«Франция выступает за мир и дипломатию, особенно на Украине. Мирные переговоры должны состояться», — рассказал политик.
Он отметил, что конфликты на Украине и в секторе Газа могли бы «довольно быстро завершиться», если бы к их решению подходили дипломатическим путем.
По его мнению, западные страны «подлили слишком много масла в огонь», тем самым затягивая текущие боевые действия на Украине.
7 июня президент России Владимир Путин назвал два условия для начала переговоров с Киевом. Он подчеркнул, что нужно добиться таких договоренностей, которые «соответствовали бы интересам Москвы» и были бы «максимально надежными».