Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 13 июня 2024Мир

Во Франции выступили за мирные переговоры по Украине

Французский политик Алио призвал начать мирные переговоры по Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

По конфликту на Украине должны состояться мирные переговоры. Об этом заявил французский политик от победившей на выборах в Европейский парламент (ЕП) партии «Национальное объединение» Луи Алио в эфире радиостанции Europe 1.

«Франция выступает за мир и дипломатию, особенно на Украине. Мирные переговоры должны состояться», — рассказал политик.

Он отметил, что конфликты на Украине и в секторе Газа могли бы «довольно быстро завершиться», если бы к их решению подходили дипломатическим путем.

По его мнению, западные страны «подлили слишком много масла в огонь», тем самым затягивая текущие боевые действия на Украине.

7 июня президент России Владимир Путин назвал два условия для начала переговоров с Киевом. Он подчеркнул, что нужно добиться таких договоренностей, которые «соответствовали бы интересам Москвы» и были бы «максимально надежными».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

      Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

      Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

      Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

      В России произошло сильное землетрясение

      Пашинян объяснил невозможность своего визита в Белоруссию

      В России возбудили новое дело против воюющего на Украине ингушского боевика

      В мире спрогнозировали сроки пикового спроса на нефть

      Билли Айлиш стала жертвой популярного дейтингового тренда

      В России начали розыск телеведущей Лазаревой по уголовной статье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше