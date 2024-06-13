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20:58, 13 июня 2024Бывший СССР

ВС России уничтожили снабжавший артиллерию ВСУ мост близ Харькова

RusVesna: ВС РФ уничтожили мост в Харьковской области, снабжавший артиллерию ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) нанесли удар по мосту в районе Старого Салтова Харьковской области, который использовался для снабжения артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Су-34 ВКС России уничтожил еще одну важную артерию снабжения для ВСУ, нанеся удар высокоточной ракетой Х-38МЛЭ по мосту через Печенежское водохранилище», — сообщают военные корреспонденты.

По их словам, несколько пролетов моста в результате ракетного удара ушли под воду.

Ранее стало известно, что армия России нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что после удара от объекта пошел едкий желтый дым, что может говорить о поражении склада взрывчатых веществ.

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      Валентин Карант
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