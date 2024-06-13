Второго фигуранта дела о расправе над байкером в Москве оставили в СИЗО

В Москве суд оставил под стражей второго фигуранта дела об убийстве байкера

Московский городской суд оставил под стражей Нахида Гусейнова — второго фигуранта по делу о расправе над байкером из-за парковки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы об избрании меры пресечения Гусейнову в виде заключения под стражу оставили без изменений, апелляционную жалобу не удовлетворили.

22 апреля суд арестовал Гусейнова на два месяца, до 18 июня. Его обвиняют в пособничестве в расправе.

По версии следствия, 17 апреля 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов ударил ножом байкера, сделавшего ему замечание за парковку на тротуаре у жилого многоэтажного дома на улице Краснодарской в Москве. После этого Аббасов скрылся с места преступления. Следствие считает, что машину Аббасову и соучастникам предоставил Гусейнов.

Гусейнов не признал вину, заявил, что ничего не знал, и попросил отклонить ходатайство об аресте.

