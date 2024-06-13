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17:13, 13 июня 2024Мир

Захарова предупредила ЕС о болезненном ответе на использование активов России для Украины

Захарова: ответ на использование активов РФ для Украины будет болезненным для ЕС
СюжетСаммит G7

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Ответ Москвы на использование замороженных активов России для Украины будет болезненным для Европейского союза (ЕС). Об этом Брюссель предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Направлять фактически украденные у России средства на военные авантюры киевского режима, его покровителей, это преступно, это цинично, это представляет собой очередной удар по международному праву», — отметила дипломат.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) договорились выдать Украине 50 миллиардов долларов. По словам чиновника председательствующей на саммите Франции, большая часть указанных средств будет предоставлена Киеву ​​в виде кредита от правительства США. Его выплата будет обеспечена доходами от замороженных российских активов.

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      Семен Александров
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