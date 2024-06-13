Захарова предупредила ЕС о болезненном ответе на использование активов России для Украины

Ответ Москвы на использование замороженных активов России для Украины будет болезненным для Европейского союза (ЕС). Об этом Брюссель предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Направлять фактически украденные у России средства на военные авантюры киевского режима, его покровителей, это преступно, это цинично, это представляет собой очередной удар по международному праву», — отметила дипломат.
Ранее лидеры стран «Большой семерки» (G7) договорились выдать Украине 50 миллиардов долларов. По словам чиновника председательствующей на саммите Франции, большая часть указанных средств будет предоставлена Киеву в виде кредита от правительства США. Его выплата будет обеспечена доходами от замороженных российских активов.