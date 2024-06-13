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17:42, 13 июня 2024Бывший СССР

Захарова прокомментировала слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

В МИД России ответили на заявления Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможном выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время прямого эфира, доступного на Youtube-канале ведомства.

«Я обратила внимание на заявления по поводу ОДКБ, что Армения должна или обязательно выйдет из ОДКБ. Я просто помню не так давно, те же самые нынешние армянские политические деятели говорили о том, что ОДКБ вышло из Армении. Хочется уточнить, а ОДКБ уже вернулось в Армению, чтобы ей можно было оттуда выйти?» — прокомментировала Захарова.

Она добавила, что считает недостойным занятие «словесной эквилибристикой», а у региона есть проблемы, с которыми еще не удалось справиться, а Армении стоило бы думать о безопасности и стратегическом сотрудничестве.

По мнению Захаровой, Южному Кавказу стоило бы становиться одним из центров полицентричного мира и регион имеет для этого все необходимое, а «застарелые проблемы, как путы и камни» мешают этому.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что возможный выход Армении из ОДКБ скажется только на самой стране. Он подчеркнул, что выход из организации повлияет на обороноспособность Армении, а принятие такого решения противоречит интересам армянского народа.

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      Валентин Карант
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