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15:47, 13 июня 2024Мир

Захарова заявила о планах США и Великобритании помочь Украине с диверсиями

Захарова: США и Великобритания планируют для Украины диверсии в России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США и Великобритания планируют и помогают Украине осуществлять «масштабные диверсии» на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Англосаксы откровенно подстрекают киевский режим к совершению варварских терактов. Судя по всему, разрушений им мало, они требуют от киевского режима еще (...) Теперь в Вашингтоне и Лондоне занялись планированием масштабных диверсий», — рассказала дипломат.

Захарова также добавила, что страны Запада провоцируют Украину наносить по России удары дальнобойным оружием стран НАТО.

Ранее Захарова заявила, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран альянса поставках оружия Украине означают желание президента США Джо Байдена спасти свою власть и экономику страны от коллапса. Она также подчеркнула, что власти Запада внушают своим гражданам образ России как якобы угрозы для них.

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      Максим Габриелян
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