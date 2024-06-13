Захарова заявила об угрозе вовлечения Франции в конфликт на Украине

Захарова: вероятность прямого столкновения Франции с Россией растет

Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине и вероятность ее прямого столкновения с Россией растет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Франция все глубже вовлекается в вооруженный конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной», — рассказала дипломат.

Захарова резюмировала, что подобный сценарий может привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее Захарова заявила, что США и Великобритания планируют и помогают Украине осуществлять «масштабные диверсии» на территории России. Она также добавила, что страны Запада провоцируют Украину наносить по России удары дальнобойным оружием стран Североатлантического альянса.