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16:16, 13 июня 2024Мир

Захарова заявила об угрозе вовлечения Франции в конфликт на Украине

Захарова: вероятность прямого столкновения Франции с Россией растет

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Франция все больше вовлекается в конфликт на Украине и вероятность ее прямого столкновения с Россией растет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Франция все глубже вовлекается в вооруженный конфликт на Украине, последовательно смещает любое представление о помощи в сторону подрыва ситуации, ну и, конечно, приближая вероятность прямого столкновения с нашей страной», — рассказала дипломат.

Захарова резюмировала, что подобный сценарий может привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее Захарова заявила, что США и Великобритания планируют и помогают Украине осуществлять «масштабные диверсии» на территории России. Она также добавила, что страны Запада провоцируют Украину наносить по России удары дальнобойным оружием стран Североатлантического альянса.

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      Максим Габриелян
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