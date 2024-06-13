Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 13 июня 2024Россия

Жителей российского областного центра предупредили о ракетной опасности

Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В связи с угрозой ракетного нападения глава региона привал жителей спуститься в подвалы и не покидать укрытий до отбоя тревоги.

Отбой тревоге был дан через семь минут после объявления.

В ночь на 13 июня в Белгородском районе области произошло аварийное отключение электричества. Гладков не уточнил причину неполадок, при этом он отметил, что устранение последствий начнется после согласования с Министерством обороны России.

Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область как с помощью ракет и артиллерии, так и с применением беспилотников различных типов. Помимо этого, Вооруженные силы Украины начали раскидывать в регионе противопехотные мины с сейсмодатчиками. Губернатор предупредил жителей и призвал не приближаться к минам и сразу сообщать о них в службы.

Алан Босиков
Обсудить
Последние новости

«Сдуру покупали по 130». Экономисты рассказали, что россиянам делать с наличными долларами после новых санкций

Путин поедет во Вьетнам

В США заявили о победе России и Китая над Вашингтоном в Африке

Блогера Макашенца объявили в России в розыск

Предсказано будущее цен на жилье в России

На Украине олигарху Коломойскому разрешили покинуть СИЗО

В НАТО прокомментировали отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Жителей российского областного центра предупредили о ракетной опасности

Курс юаня опустился до минимума за год

МИД Британии назвал условие прекращения ударов по России западным оружием

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента бизнеса деактивирована.
Добро пожаловать в мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше