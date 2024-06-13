Жителей российского областного центра предупредили о ракетной опасности

Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

Жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

В связи с угрозой ракетного нападения глава региона привал жителей спуститься в подвалы и не покидать укрытий до отбоя тревоги.

Отбой тревоге был дан через семь минут после объявления.

В ночь на 13 июня в Белгородском районе области произошло аварийное отключение электричества. Гладков не уточнил причину неполадок, при этом он отметил, что устранение последствий начнется после согласования с Министерством обороны России.

Украинские войска регулярно атакуют Белгородскую область как с помощью ракет и артиллерии, так и с применением беспилотников различных типов. Помимо этого, Вооруженные силы Украины начали раскидывать в регионе противопехотные мины с сейсмодатчиками. Губернатор предупредил жителей и призвал не приближаться к минам и сразу сообщать о них в службы.