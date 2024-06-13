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00:42, 13 июня 2024Россия

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородском районе

Гладков: в Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что без света остаются поселки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, а также села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино. Кроме того, электричества нет в хуторах Угрим и Водяной.

Гладков отметил, что устранение последствий начнется после согласования с Министерством обороны России.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле российского региона Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадала женщина. По его словам, повреждения были выявлены в четырех жилых домах города, а в одном из многоквартирных домов была повреждена линия газоснабжения.

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      Марина Совина
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