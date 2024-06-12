При обстреле российского региона ВСУ пострадала женщина

Губернатор Гладков: женщина получила ранения при обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«В городе различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домах: выбиты окна, посечены фасады и кровли. В двух МКД выбиты окна в квартирах, в одном из многоквартирных домов повреждена линия газоснабжения. Аварийные бригады работают на месте», — написал Гладков.

По его словам, пострадал один житель города — женщина получила осколочные ранения рук, ног и грудной клетки и была доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода.

Ранее Гладков призвал жителей не приближаться к незнакомым объектам, поскольку ВСУ начали раскидывать противопехотные мины с сейсмодатчиками в Белгородской области. Он назвал мины сложной опасностью, которую до этого в регионе не видели.