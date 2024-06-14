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17:27, 14 июня 2024Из жизни

Африканских слонов заподозрили в абстрактном мышлении

Nature Ecology and Evolution: саванные слоны обращаются друг к другу по имени

Фото: Pixabay

Африканских саванных слонов заподозрили в том, что они общаются друг с другом с помощью имен. Об этом пишет The Guardian.

Ученые изучили 469 криков саванных слонов, обитающих в заповедниках Буффало-Спрингс и Самбуру, Кения, и пришли к выводу, что африканские слоны могут обращаться друг к другу с помощью специальных звуков. Результаты исследования были опубликованы в Nature Ecology and Evolution.

Как пишет CNN, обычно животные, например дельфины и попугаи, имитируют звуки сородичей, чтобы позвать их. Слоны же придумывают друг другу индивидуальные имена. По мнению ученых, это значит, что они склонны к абстрактному мышлению.

По словам одного из авторов исследования, Майкла Пардо, если крики слонов содержат имена, то по их звучанию можно определить, кому они адресованы. Чтобы проверить это предположение, ученые использовали машинное обучение. Алгоритму, который они разработали, удалось верно определить адресата более чем в 27 процентах проанализированных записей. Этот результат, как утверждает Пардо, заметно лучше, чем при полностью случайном выборе и подтверждает, что в криках слонов действительно содержится информация.

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Ученые выяснили, что слоны чаще откликаются на крик, обращенный к ним, чем на рев сородича, адресованный другому слону. Соответственно, как пишут исследователи, животные распознают звуки, придуманные именно для них. Эти звуки можно считать именами.

Авторы статьи предположили, что африканские слоны учатся называть друг друга по имени в течение долгого времени. Они используют подобные обращения на большом расстоянии, а также для укрепления социальных связей. Согласно исследованию, часто по имени обращаются к слонятам. Так взрослые слоны успокаивают детенышей и помогают им запомнить свое имя.

Ранее сообщалось, что в Индии тигра-людоеда из штата Мадхья-Прадеш решили поймать при помощи слонов. Хищник напал на местного жителя еще в мае, но до сих пор не был пойман, поэтому лесники и обратились за помощью к крупным животным.

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      Юлия Юткина
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