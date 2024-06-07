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11:13, 7 июня 2024Из жизни

Тигра-людоеда решили ловить при помощи слонов

В Индии тигра-людоеда из штата Мадхья-Прадеш решили поймать при помощи слонов

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

В Индии около 40 сотрудников Департамента лесного хозяйства в штате Мадхья-Прадеш решили поймать тигра-людоеда, который расправился с мужчиной, с помощью слонов. Об этом сообщает News9Live.

Хищник напал на 55-летнего Манирама Джатава в середине мая, однако с тех пор так и не был пойман. Более того, тигр продолжает бродить рядом с поселениями, сея страх среди местных жителей. Дикая кошка несколько раз попадала на камеры наблюдения, однако поймать ее пока не удается.

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40 лесников прибыли в район, где часто видят тигра, вместе с пятью слонами. Крупные животные «должны оказать серьезную помощь в ловле хищника». В данный момент лес, где скрывается тигр-людоед, окружен со всех сторон, а вход в него разрешается только сотрудникам Департамента лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Индии юноша спасся от напавшего на него тигра. Он сумел схватить хищную кошку за язык.

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      Никита Савин
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