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19:37, 15 марта 2024Из жизни

Юноша потянул напавшего на него тигра за язык и спасся

Dunya News: в Индии юноша спасся от тигра, потянув его за язык

Фото: Vincent van Zalinge / Unsplash

В Индии юноша спасся от напавшего на него тигра, потому что потянул его за язык. Об этом пишет Dunya News.

17-летний Анкит возвращался домой из школы, когда на него напал притаившийся на дереве тигр. Хищник бросился на школьника сзади и вонзил зубы в его шею и скальп. Однако как только тигр немного ослабил хватку, юноша сумел схватить его за язык. Сильно потянув за него, Акит привел хищника в замешательство, чем спас себе жизнь.

Анкиту удалось добраться до ближайшего медпункта, где ему попытались помочь. Однако травмы были настолько серьезны, что когда он попал в больницу, у него был критически низкий уровень гемоглобина из-за кровопотери. Он потерял часть большого пальца, одно ухо было почти оторвано, а в некоторых местах оказались обнажены кости черепа.

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За несколько месяцев юноша перенес ряд операций по реконструкции тканей головы, в ходе которых ему пересаживали кожу на поврежденные участки. Анкиту все еще требуются дополнительные хирургические вмешательства, но большая часть травм уже зажили, поэтому он смог вернуться к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что в Индии раненый тигр набросился на двух сотрудников департамента лесного хозяйства в штате Мадхья-Прадеш.

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      Антонина Черташ
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