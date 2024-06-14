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20:16, 14 июня 2024Экономика

США ввели санкции против поставщиков авиадеталей в Россию

США ввели санкции против восьми фирм из ряда стран за поставки авиадеталей в РФ

Фото: UAC / Globallookpress.com

Минторг США ввел санкции в отношении шести физических лиц, российской компании SkyTechnic и восьми фирм, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, в Китае, ОАЭ, Сербии и Турции, за поставку в Россию авиадеталей. Об этом со ссылкой на уведомление ведомства пишет ТАСС.

В список включены Skywind International Limited, Hong Fan International, Lufeng Limited, Unical dis Ticaret Ve Lojistik JSC, Izzi Cup DO, Turboshaft FZE, Treetops Aviation и Black Metal FZE. Экспортные привилегии отозваны у Тимура Бадра, Анны Шумаковой, Элани Бенлинджит, Алексея Шуменко, Бранимира Салевича и Даниэлы Салевич. Первых двух ведомство называет гражданами России.

По данным американского Минторга, компании отправляли в Россию американские запчасти для самолетов через Гонконг и ОАЭ, что является нарушением действующих ограничений.

Главные мировые поставщики техники для гражданской авиации, в том числе Boeing и Airbus, запретили поставку лайнеров и деталей к ним весной 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. С того момента самолеты в парках российских авиакомпаний обслуживаются силами самих перевозчиков, а детали поставляются по схеме параллельного импорта.

В соответствии с программой развития гражданской авиации в период до 2030 года постепенно их должны заменить российские лайнеры, при создании которых предприятия будут не зависеть от технологий недружественных государств. Предполагалось, что поставки импортозамещенной версии SJ-100 в авиакомпании начнутся в 2023 году, а МС-21 — в 2024-м.

Однако в марте этого года стало известно, что поставки переносятся на несколько лет из-за неготовности самолетов. В мае Минпромторг пересмотрел планы по срокам и количеству выпуска гражданских судов. В настоящее время ни один из новых отечественных лайнеров не совершил первый полет в той комплектации, в которой он должен поставляться перевозчикам.

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      Платон Щукин
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