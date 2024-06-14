Байден отчитал журналиста на пресс-конференции с Зеленским

Байден отчитал журналиста за вопрос о Газе на пресс-конференции с Зеленским

Президент США Джо Байден и отчитал журналиста Bloomberg во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии. Об этом пишет Daily Mail.

Недовольство американского лидера вызвал вопрос о возможности достижения перемирия в секторе Газа в тот момент, когда он вместе с Зеленским объявлял о подписании соглашения о безопасности между Вашингтоном и Киевом.

«Я бы хотел, чтобы вы, ребята, немного играли по правилам. Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом», — заявил Байден.

Впоследствии Джо Байден заявил, что сомневается в достижимости соглашения о перемирии в Газе. При этом американский лидер заявил, что «не потерял надежды».

Ранее Белый дом сообщил, что США и Украина договорились о наращивании обмена разведданными и расширении сотрудничества разведывательных служб. В тексте двустороннего соглашения по безопасности также говорится, что США намерены содействовать наращиванию потенциала украинских разведслужб.