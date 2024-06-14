Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:08, 14 июня 2024Мир

Байден отчитал журналиста на пресс-конференции с Зеленским

Байден отчитал журналиста за вопрос о Газе на пресс-конференции с Зеленским
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и отчитал журналиста Bloomberg во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Италии. Об этом пишет Daily Mail.

Недовольство американского лидера вызвал вопрос о возможности достижения перемирия в секторе Газа в тот момент, когда он вместе с Зеленским объявлял о подписании соглашения о безопасности между Вашингтоном и Киевом.

«Я бы хотел, чтобы вы, ребята, немного играли по правилам. Я здесь, чтобы поговорить о критической ситуации на Украине. Вы спрашиваете меня о другом», — заявил Байден.

Впоследствии Джо Байден заявил, что сомневается в достижимости соглашения о перемирии в Газе. При этом американский лидер заявил, что «не потерял надежды».

Ранее Белый дом сообщил, что США и Украина договорились о наращивании обмена разведданными и расширении сотрудничества разведывательных служб. В тексте двустороннего соглашения по безопасности также говорится, что США намерены содействовать наращиванию потенциала украинских разведслужб.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это немыслимо». Трамп возмутился прибытием российских военных кораблей на Кубу. Как власти США отреагировали на учения?

      В небе над российским городом произошли взрывы

      54-летняя звезда порно рассказала о попадании в секс-индустрию благодаря мужу

      Байдена упрекнули в бестактности

      Байден отчитал журналиста на пресс-конференции с Зеленским

      Coca-Cola начала повторную регистрацию своих товарных знаков в России

      В России назвали конференцию по Украине бессмысленной

      В России пообещали ответить на новые санкции Канады

      Монах заставил прихожан заниматься групповым сексом

      Врач раскрыла россиянкам способ получать оргазмы во время климакса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше