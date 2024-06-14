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22:32, 14 июня 2024Мир

Белый дом призвал адресовать Киеву предложения Путина по завершению конфликта на Украине

Белый дом отказался комментировать мирную инициативу Путина по Украине

Фото: Pixabay

В Белом доме отказались давать комментарий относительно мирной инициативы президента России Владимира Путина по конфликту на Украине, сообщает РИА Новости.

«Я не могу дать вам какой-либо компетентной интерпретации», — заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

По его словам, предложения Путина могли не дойти непосредственно до Украины и с ними необходимо обращаться напрямую к Киеву.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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