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01:01, 14 июня 2024Ценности

Бодипозитивную рекламу купальников популярного бренда обругали в сети

Фото: @fashionnova

Популярный бренд Fashion Nova представил бодипозитивную рекламу и подвергся критике в сети. На соответствующие комментарии обратили внимание в New York Post.

В кампейне марки снялись пять манекенщиц с разным телосложением. Участницы фотосессии позировали на газоне в одинаковых купальниках ярко-красного цвета. В описании к публикации представители ретейлера отметили, что специально подобрали для съемок девушек с различными параметрами фигуры.

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Однако пользователи сети не оценили новую рекламу Fashion Nova, о чем принялись писать под постом. «Это не бодипозитив», «Девушки выглядят стройными и подтянутыми — вы что-то путаете», «Хорошая попытка, но нет», «Fashion Nova смеется над нами», — высказывались потенциальные покупатели.

В апреле пользователи сети оценили откровенный купальник модели фразой «он не прикроет даже глаза».

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      Карина Черных
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