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12:33, 14 июня 2024Бывший СССР

Более 40 украинцев пытались сбежать на грузовике в Молдавию

ГПСУ: в Одесской области 41 мужчина пытался сбежать в Молдавию на грузовике

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

На Украине более 40 мужчин пытались сбежать на грузовике в Молдавию. Уклонисты были задержаны пограничниками, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

По его словам, инцидент произошел 13 июня. Группа мужчин пыталась выехать из страны через Одесскую область.

«Транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы [с Молдавией]», — рассказал Демченко.

Представитель ГПСУ добавил, что уклонисты будут привлечены к ответственности.

10 июня стало известно о группе из более чем 30 украинцев, прорвавшихся через границу Венгрии на военном грузовике. Как сообщал украинский журналист Виталий Глагола, следы автомобиля были замечены на контрольно-следовой полосе на участке «Косино» и «Большая Быйгань».

Позднее в Киеве рассказали, что побег совершили 32 уклониста. Все они, а также организаторы незаконного пересечения границы были задержаны венгерской стороной.

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      Екатерина Грищенко
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