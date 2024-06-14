Более 40 украинцев пытались сбежать на грузовике в Молдавию

ГПСУ: в Одесской области 41 мужчина пытался сбежать в Молдавию на грузовике

На Украине более 40 мужчин пытались сбежать на грузовике в Молдавию. Уклонисты были задержаны пограничниками, сообщил представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

По его словам, инцидент произошел 13 июня. Группа мужчин пыталась выехать из страны через Одесскую область.

«Транспортное средство было остановлено в нескольких километрах от границы [с Молдавией]», — рассказал Демченко.

Представитель ГПСУ добавил, что уклонисты будут привлечены к ответственности.

10 июня стало известно о группе из более чем 30 украинцев, прорвавшихся через границу Венгрии на военном грузовике. Как сообщал украинский журналист Виталий Глагола, следы автомобиля были замечены на контрольно-следовой полосе на участке «Косино» и «Большая Быйгань».

Позднее в Киеве рассказали, что побег совершили 32 уклониста. Все они, а также организаторы незаконного пересечения границы были задержаны венгерской стороной.