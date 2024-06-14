Россиянин удалил папку с расчетами для выпуска крылатых ракет, назвав ее «Хламом». Это чуть не привело к срыву поставок

Бригадира ракетного завода обвинили в воздействии на критическую инфраструктуру

Бывшего бригадира Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А.Я. Березняка Сергея Коротких обвинили в воздействии на критическую инфраструктуру России, повлекшее причинение ей вреда.

По версии следствия, увольняясь с «Радуги», разрабатывающей крылатые ракеты, он с помощью персонального компьютера стер один терабайт информации, содержавшей не только личные данные, фото и переписки, но и расчеты для выпуска продукции. По мнению руководства оборонного предприятия, действия мужчины чуть не привели к срыву гособоронзаказа.

Дело против него возбудили в 2023 году.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Коротких утверждает, что не мог нанести ущерб критической инфраструктуре «Радуги»

Сам же подсудимый заявил, что признает вину лишь частично. Кроме того, он отметил на суде, что не мог нанести ущерб критической инфраструктуре «Радуги», поскольку стер информацию с персонального компьютера, а не с сервера предприятия. Коротких подчеркнул, что папка, которую он удалял, не содержала ничего важного, потому и называлась «Хлам».

Фигурант также считает, что его уголовное преследование связано не с удалением папки, а с конфликтом с руководством и безопасниками предприятия. Конфликт состоял в том, что Коротких, который имел доступ к секретным данным, в 2022 году не сообщил о том, что выезжал в Турцию и женился там на местной девушке, при том что ему были запрещены контакты с иностранцами. Однако мужчина эти обвинения отвергает. По его словам, о своих действиях он ставил в известность региональное УФСБ.

Прокурор попросил продлить арест Коротких на полгода, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

ФСБ вычисляла халатное отношение к данным в ОПК в других регионах России

Ранее другой случай с халатным отношением к секретным данным произошел в Ульяновске. Там работник предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) загрузил в облачное хранилище электронные файлы, один из которых содержал сведения, составляющие государственную тайну.

Поскольку сервис является общедоступным, эти сведения могли утечь, что причинило бы ущерб обороноспособности страны. Сотрудники ФСБ объявили мужчине предостережение, хотя в случае слива против него возбудили бы уголовное дело.

До этого российские спецслужбы обнаружили вирус-шпион на предприятии ОПК Керчи в Крыму. Официальное предостережение было вынесено системному администратору, отвечающему за информационную безопасность.