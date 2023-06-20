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19:12, 20 июня 2023Силовые структуры

Сотрудника российского оборонного предприятия осудили на девять лет за госизмену

ФСБ: в Нижнем Новгороде суд дал 9 лет колонии сотруднику предприятия ОПК за госизмену

Нижегородский областной суд приговорил к девяти годам лишения свободы сотрудника местного предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за госизмену. Об этом изданию «НТА-Приволжье» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

По данным спецслужбы, мужчина, работавший на оборонном предприятии, пытался наладить канал незаконной передачи спецслужбам Украины, США и Великобритании сведений о новейших научных разработках. Данные, которые он намеревался передать за материальное вознаграждение, содержали государственную тайну.

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    Любовь Ширижик
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