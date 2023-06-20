Сотрудника российского оборонного предприятия осудили на девять лет за госизмену

ФСБ: в Нижнем Новгороде суд дал 9 лет колонии сотруднику предприятия ОПК за госизмену

Нижегородский областной суд приговорил к девяти годам лишения свободы сотрудника местного предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за госизмену. Об этом изданию «НТА-Приволжье» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Осужденный признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

По данным спецслужбы, мужчина, работавший на оборонном предприятии, пытался наладить канал незаконной передачи спецслужбам Украины, США и Великобритании сведений о новейших научных разработках. Данные, которые он намеревался передать за материальное вознаграждение, содержали государственную тайну.

