Экс-бригадира ракетного завода обвинили в удалении папки «Хлам»

«Ъ»: бригадира ГМКБ обвинили в воздействии на критическую инфраструктуру

Бывшего бригадира Государственного машиностроительного конструкторского бюро (ГМКБ) «Радуга» им. А. Я. Березняка Сергея Коротких обвинили в воздействии на критическую инфраструктуру из-за удаления папки «Хлам». Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По версии следствия, перед удалением Коротких удалил с рабочего компьютера не только терабайт личных данных, но и расчеты, необходимые для производства ракет. Из-за этого предприятие едва не сорвало гособоронзаказ.

Сам Коротких заявил, что удалил папку с названием «Хлам», в которой не содержалось ценных сведений. Свою вину по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации с использованием служебного положения, повлекшее причинение ей вреда» он не признает.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов призвал усилить контроль за ценообразованием при формировании гособоронзаказа. По словам бывшего первого вице-премьера, ключевые вопросы в его дальнейшей работе связаны с переходом на долгосрочные контракты и с контролем за ценами. От этой работы зависит эффективность использования денег, выделяемых на гособоронзаказ, подчеркнул он.