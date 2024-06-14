Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:21, 14 июня 2024Наука и техника

Раскрыта безопасность генетически модифицированных клеток в лечении рака

MedicalXpress: риск рака крови при терапии CAR-T составила 6,5 процента

Изображение: NIAID

Ученые Стэнфордского медицинского университета раскрыли безопасность CAR-T-клеточной терапии в лечении рака. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, после лечения риск развития вторичного рака крови является низким. Кратко об этом рассказывается на сайте MedicalXpress.

Терапия CAR-T-клетками, популярная с 2017 года, представляет собой метод лечения трудноизлечимых видов рака крови с использованием генетически модифицированных Т-клеток. Однако в ноябре 2023 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупредило о возможном риске вторичного рака после волны сообщений о диагнозе Т-клеточного рака после прохождения CAR-T-клеточной терапии.

Материалы по теме:
Экспериментальная терапия победила рак крови. Как иммунные клетки помогли пациентам излечиться?
Экспериментальная терапия победила рак крови.Как иммунные клетки помогли пациентам излечиться?
4 февраля 2022
Найти и уничтожить. Открыт новый путь к полному излечению человека от ВИЧ. Как он работает?
Найти и уничтожить.Открыт новый путь к полному излечению человека от ВИЧ. Как он работает?
23 января 2022

В новом исследовании приняли участие 724 пациентов, проходивших лечение в Stanford Health Care. Оказалось, что риск развития вторичного рака составляет около 6,5 процента в течение трех лет после терапии. В единственном случае смертельного исхода вторичного Т-клеточного рака было обнаружено, что причиной стала иммуносупрессия, вызванная терапией, а не сами CAR-T-клетки.

Специалисты сравнили уровни белка, последовательности РНК и ДНК из отдельных клеток во многих тканях и в разные моменты времени. Оказалось, что ослабленная иммунная система позволила уже существовавшим, но ранее не обнаруженным раковым клеткам начать бурный рост в организме. Дополнительное исследование выявило, что у пациента с Т-клеточной лимфомой в анамнезе было аутоиммунное заболевание; кроме того, Т-клетки пациента, а также терапевтические Т-клетки были инфицированы вирусом, связанным с развитием рака. Это подчеркнуло важность иммунного состояния пациента при оценке рисков вторичной онкологии.

При CAR-T-клеточной терапии иммунные клетки, называемые Т-клетками, выделяются у пациента и подвергаются генетическим манипуляциям для более эффективного поиска и уничтожения раковых клеток. Для этого исследователи вводят в ДНК Т-клеток специальный ген, который кодирует белок, называемым химерным антигенным рецептором. Этот белок экспрессируется на поверхности Т-клеток и помогает им связываться с раковыми клетками.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      У старшего брата Максима Галкина нашли имущество на миллиарды рублей. Чем он владеет?

      Российские блогеры назвали самые волнующие в 2024 году темы

      В российском регионе сотрудники ФСБ случайно обнаружили тайник с гексогеном и детонаторами

      Раскрыта безопасность генетически модифицированных клеток в лечении рака

      В МИД России назвали Зеленского мастером шоу-бизнеса

      В Армении заявили об участии в конференции по Украине

      Российского военного осудили за оставление боевых позиций в зоне СВО

      Сотни тысяч жителей российского региона остались без воды

      Раненного в ДНР журналиста НТВ перевезли в Москву

      Москва заявила о готовности строить АЭС в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше