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20:21, 14 июня 2024Экономика

Дачникам раскрыли неочевидный способ избавиться от колорадского жука

«БелНовости»: устранить колорадского жука можно с помощью растительного масла

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Избавиться от колорадского жука, захватившего дачный участок, можно будет с помощью растительного масла. Неочевидный способ устранить вредителя назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили добавить в стакан масла столовую ложку жидкого мыла, влить в литр воды, перемешать и после этого «обрызгать» насекомых из пульверизатора. Для достижения максимального эффекта понадобится обработать не только верхнюю часть листьев, но и нижнюю, где часто откладываются яйца.

Эксперты пояснили, что масляная пленка, образующаяся на теле насекомых после опрыскивания, нарушает их способность дышать и тем самым подавляет их жизнедеятельность. Благодаря этому средству, заверили они, дачник сможет забыть, что колорадский жук когда-то был на его участке.

Ранее в этот же день россиянам назвали эффективные методы борьбы с луковой и морковной мухами на даче.

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      Полина Кислицына
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