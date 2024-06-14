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14:33, 14 июня 2024Спорт

Дасаев сравнил зарплаты советских и современных российских футболистов

Дасаев заявил, что сейчас в России футболисты получают больше, чем в СССР

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев сравнил зарплаты советских и современных российских футболистов. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, сейчас игроки получают совсем другие деньги. «Но всегда надо соотносить их с эпохой, в которую живешь. Для нас первостепенным было оставить свое имя в истории, а деньги были на втором плане», — рассказал Дасаев.

Экс-вратарь добавил, что не собирается жаловаться. «По тем временам мы нормально получали. Жили в достатке, никаких проблем не было», — заявил Дасаев.

Дасаев помимо «Спартака» играл за астраханский «Волгарь» и испанскую «Севилью». Он является двукратным чемпионом СССР и обладателем серебряных медалей чемпионата Европы в составе сборной СССР.

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      Алексей Гусев
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