Девушка услышала странные звуки за дверью и обнаружила необычное зрелище

Пользовательница Reddit с ником Jacindagirl опубликовала на сайте фотографию необычного зрелища, которое она обнаружила за входной дверью. Увиденное на снимке рассмешило пользователей сети.

На фото, прикрепленном к публикации, пользовательница запечатлела несколько десятков уток, заполнивших пространство перед домом. «Услышала странные звуки. Открыла входную дверь и увидела это. Я не держу и никогда не держала уток», — подписала она снимок.

«Они выбрали тебя», «Если у вас одна утка, то она принадлежит вам. Если у вас 50 уток, то вы принадлежите уткам», «Как думаете, что у вас сегодня будет на ужин?», «Они забыли рассказать вам, что вас пригласили на съезд уток», «Вы случайно не родственница Альфреда Хичкока?» — поиронизировали пользователи.

Комментатор с ником AThousandBloodhounds предположил, что на поляне пользовательницы развелось множество червей или насекомых, и из-за этого птицы прилетели к ее дому в таком количестве.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как посмотрел записи с камеры наблюдения перед домом и узнал неприятную правду. Благодаря камере пользователь узнал о краже дорогого телефона.