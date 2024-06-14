Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

Суд дал 9 лет экс-главе отделения ОЭБиПК УМВД Саратова за вымогательство взятки

Саратовский областной суд огласил приговор в отношении бывшего начальника отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД России по Саратову, виновного в покушении на вымогательство взятки и в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере 15 миллионов рублей, лишением звания «подполковник полиции» и запретом на работу в органах власти на пять лет.

Как уточняет ТАСС, речь идет о Виталии Жданове. По версии следствия, в 2022 году он поручил подчиненному, неосведомленному о его преступных планах, добыть информацию о двух людях. Позднее полученные сведения экс-глава отделения ОЭБиПК использовал для вымогательства взятки в размере трех миллионов рублей у местного жителя.

Ранее Советский районный суд Брянска арестовал бывшего начальника отделения ОЭБиПК УМВД по делу о получении взятки. По версии следствия, обвиняемый получил через посредника 440 тысяч рублей от местного предпринимателя за обеспечение покровительства при торговле контрафактной табачной продукцией на территории города.