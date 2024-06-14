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18:47, 14 июня 2024Спорт

Финалист Лиги чемпионов объявил о назначении нового главного тренера

«Боруссия» Дортмунд объявила о назначении Нури Шахина на пост главного тренера

Фото: Dennis Ewert / RHR-Foto / imago-images.de / Globallookpress.com

Финалист Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» объявила о назначении Нури Шахина на пост главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Для меня большая честь стать главным тренером дортмундской "Боруссии". Я хотел бы поблагодарить всех членов высшего руководства клуба за веру в меня», — сказал Шахин в интервью пресс-службе «Боруссии».

35-летний Шахин сменил на посту Эдина Терзича, который в завершившемся сезоне вывел команду в финал Лиги чемпионов, где она уступила мадридскому «Реалу». Последним местом работы Шахина был «Антальяспор», он возглавлял турецкий клуб с октября 2021 года по декабрь 2023-го.

Во время карьеры игрока Шахин выступал за «Боруссию» и становился вместе с ней победителем немецкой Бундеслиги в сезоне 2010/2011. Тогда же он признавался лучшим игроком чемпионата Германии.

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      Илья Костин
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