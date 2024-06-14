В России отреагировали на разрешение переносить захоронения советских воинов в Литве

Депутат Чепа: перенос захоронений советских воинов в Литве будет кощунственным

Россия осуждает принятые парламентом Литвы поправки, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на решение Вильнюса.

«Это кощунственное, бесчеловечное, антирелигиозное решение. Это беспредел, который трудно даже комментировать. Чем могут люди аргументировать свои такие поступки, свои такие решения? Бог их накажет», — сказал депутат.

Сейм Литвы принял поправки к законам, которые позволяют властям переносить захоронения советских воинов. Инициативу поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не проголосовал никто. Решение о смене места погребения будут принимать в том случае, если захоронения признают «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Поправки были приняты после обращения жителей Шяуляйского городского самоуправления. Во время опроса, организованного муниципалитетом, большинство высказались за то, чтобы перенести на кладбище останки солдат Великой Отечественной войны, которые захоронены у входа в собор апостолов Петра и Павла. Теперь межведомственная комиссия при Центре исследования геноцида и сопротивления литовского населения должна определить, если ли тут пропаганда тоталитарной или авторитарной идеологии.

В 2022 году в Эстонии перезахоронили останки советских солдат из братской могилы. Власти страны сочли, что будет лучше перенести их из публичных мест.