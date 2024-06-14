В Литве разрешат переносить захоронения советских воинов

В Литве приняли разрешающий перенос захоронения советских воинов законопроект

Парламент Литвы принял законопроект, разрешающий переносить захоронения советских воинов. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что за поправки проголосовали 89 депутатов. Еще пятеро парламентариев воздержались, а против не выступил никто.

Отмечается, что переносить захоронения разрешат в том случае, если их признают «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Ранее стало известно, что россиян и белорусов заставляют выбрасывать еду при въезде в Литву. Вильнюс официально запретил ввоз в страну целого ряда продуктов питания с территории «недружественных» государств.

До того Министерство иностранных дел России призвало соотечественников тщательно взвешивать все риски перед поездкой в недружественные страны. В ведомстве предупредили россиян, что в путешествиях за рубеж нужно проявлять повышенную бдительность и выдержку.