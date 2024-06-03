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19:11, 3 июня 2024Путешествия

Россиян заставят выбрасывать еду при въезде в Литву

Туристов из России и Белоруссии заставят выбрасывать еду при въезде в Литву

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Туристов из России и Белоруссии заставят выбрасывать еду при въезде в Литву. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Уточняется, что ранее Вильнюс на законодательном уровне запретили ввоз в страну целого ряда продуктов питания с территории «недружественных» стран.

Министерство иностранных дел России призвало соотечественников тщательно взвешивать все риски перед поездкой в недружественные страны. В ведомстве предупредили россиян, что в путешествиях за рубеж нужно проявлять повышенную бдительность и выдержку.

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