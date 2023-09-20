Названы нерекомендуемые для российских туристов страны

Вице-президент РСТ Барзыкин: россиянам не стоит посещать недружественные страны

Перечень стран, которые представляют для российских туристов эпидемиологические и другого рода опасности, представлен на портале Министерства иностранных дел (МИД) и Роспотребнадзора. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Опасные для посещения страны он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Собеседник издания отметил, что россиянам не рекомендуется посещать недружественные страны. «Правовая защита там ослаблена, сокращены наши консульские и дипломатические службы. Платежные системы с марта месяца 2022 года — ни Visa, ни Mastercard, выданные в России — там не работают», — пояснил Барзыкин.

По его словам, в небезопасные страны туристы из России могут попасть лишь самостоятельным путем, так как туда не формируют туры. «Сегодня у нас 30 схем прямых направлений, куда летают наши борта — туда можно ехать. Также есть еще много направлений через третьи страны. Гораздо больше стран, куда можно попасть. Важно понять, с какой целью, то есть вид отдыха, направление, и тогда можно либо самостоятельно, либо обратиться к туроператорам», — сказал глава РСТ.

Ранее в МИДе призвали соотечественников тщательно взвешивать все риски перед поездкой в недружественные страны.

10 сентября ЕС заявил https://lenta.ru/news/2023/09/10/zapret/ о запрете на въезд россиянам с личными смартфонами и автомобилями. Позднее ЕК пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Эстония запретила въезд авто из РФ, также российских туристов призвали воздерживаться от поездок на машинах в Литву и Латвию.

