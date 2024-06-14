Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:26, 14 июня 2024Экономика

Глава британского МИД предложил начать охоту за российскими танкерами

Глава МИД Британии Кэмерон предложил охотиться за танкерами с нефтью из России

Фото: Leon Neal / Getty Images

На танкеры, перевозящие российскую нефть, необходимо открыть «охоту», чтобы заранее блокировать их при приближении к итальянским портам. Об этом предложении в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, передает РИА Новости.

Он рассказал, что Лондон не хочет ограничиваться в своих санкциях компаниями, работающими в Великобритании и Европе, меры следует распространить на весь мир. По словам Кэмерона, необходимы действительно жесткие ограничения против российских компаний и частных лиц, и Великобритания не намерена останавливаться.

При этом дипломат добавил, что не следует делать исключений для компаний из Турции и Израиля, которые сотрудничают с Россией и могут поддерживать ее оборонную промышленность.

Накануне, 13 июня, Лондон присоединился к введенным США санкциям в отношении Московской биржи и СБП биржи. В общей сложности британский санкционный список расширили более чем на 40 позиций.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 захотели усилить контроль за соблюдением потолка цен на нефть, затормозить будущие энергетические проекты Москвы и сократить доходы от экспорта. В заявлении они указали, что применят «инновационные правоприменительные действия» для борьбы с «обманчивыми альтернативными методами судоходства».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

      В России подорожал бензин

      Пассажирку самолета поймали с человеческими останками в багаже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше