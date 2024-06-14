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11:38, 14 июня 2024Экономика

Против перевозящих российскую нефть судов захотели ввести «инновационные» санкции

Bloomberg: в «Большой семерке» захотели ужесточить санкции против нефти из РФ

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Лидеры «Большой семерки» захотели ужесточить санкции против российской нефти. О намерениях усилить контроль за соблюдением потолка цен на сырье, затормозить будущие энергетические проекты Кремля и сократить доходы Москвы от экспорта со ссылкой на заявление группы сообщает Bloomberg.

Ранее введенные ограничения не помешали Москве зарабатывать на продаже нефти благодаря появлению теневого флота танкеров, работающих в труднопрослеживаемых юрисдикциях и использования других перевозчиков и страховщиков для поставки энергоресурсов на новые рынки. Поэтому G7 пообещала предпринять шаги, включая «санкции и инновационные правоприменительные действия» для борьбы с «обманчивыми альтернативными методами судоходства».

Лидеры G7 также обязуются делать больше, чтобы препятствовать развитию будущих энергетических проектов и нарушать доступ к товарам и услугам, от которых зависят эти проекты и будут продолжать сокращать доходы России от экспорта металлов.

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Помимо указанных планов, страны «Большой семерки» в рамках саммита в южном итальянском регионе Апулия намерены разработать меры против компаний и банков, в том числе в Китае, которые помогают России обходить ограничения. Также страны планируют осудить политику Пекина, которая «ведет к глобальным побочным эффектам, рыночным перекосам и вредным избыточным мощностям во все большем количестве секторов, подрывая рынок труда, промышленность, экономическую устойчивость и безопасность» западных стран.

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает включение в очередной, 14-й пакет антироссийских санкций ограничения в отношении российского «теневого флота». Речь идет о танкерах, перевозящих нефть из РФ, которая продается дороже ценового потолка, установленного странами G7. Тем временем некоторые суда уже научились обходить рестрикции с помощью тайной перевалки. Так, в конце апреля танкер «Приморье» зашел в порт Новороссийска и забрал груз, после чего направился в Сингапур. За 100 километров от порта он отключил автоматическую идентификационную систему (AIS), в рамках которой суда сообщают о своем местонахождении в целях безопасности.

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