Индекс Мосбиржи отыграл падение после санкций США и превысил 3200 пунктов

Индекс Московской биржи на торгах в пятницу, 14 июня, превысил 3200 пунктов и отыграл падение после новых санкций США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В верхней точке индекс достиг отметки 3217,01 пункта. По данным на 17:20 по московскому времени, бенчмарк чуть снизился — к отметке 3207,91 пункта (плюс 1,15 процента). Индекс РТС, в свою очередь, прибавил 0,2 процента и вырос до 1134,95 пункта.

В составе индекса Мосбиржи по состоянию на 17:09 заметнее всего растут акции «Аэрофлота» (плюс 5,45 процента), «Россетей» (на 4,31 процента) и «Новатэка» (на 2,52 процента). Ценные бумаги Мосбиржи и «Селигдара» снижаются — на 3,88 и 1,24 процента соответственно.

Министерство финансов США 12 июня ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). На следующий день индекс Мосбиржи обвалился на открытии торгов, в моменте бенчмарк падал до 3032,05 пункта. Курс акций самой Мосбиржи, в свою очередь, 13 июня падал более чем на 10 процентов.